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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Kurtuluşun ve kuruluşun kronolojisi

Türkiye Cumhuriyeti, bir milletin varlık ve yokluk mücadelesi verdiği bir savaşın sonunda kuruldu. Zorlu sürecin her yılı, her ayı, her günü ve hatta her saati kritik önem taşıyordu. İşte Milli Mücadele’nin kronolojisi ve Cumhuriyet’e giden yolun önemli yapı taşları...

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Kurtuluşun ve kuruluşun kronolojisi
20 NİSAN 1919 - Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişliği'ne atandı.
19 MAYIS 1919 - Mustafa Kemal, Salı günü sabah saat sekizde Samsun'a çıktı.
28 MAYIS 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'da yayınla dığı genelge ile Kurtuluş Savaşı'm başlattı.
21/22 HAZİRAN 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Amasya'da millî mücadeleyi başlatan, "Amasya Genelgesi"ni yayınladı.
3 TEMMUZ 1919 - Mustafa Kemal Paşa, "Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" toplantısına katılmak üzere Erzurum'a geldi.
23 TEMMUZ 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi'nde, Temsil Heyeti Başkanlığı'na seçildi. Bu toplantıda, "Misak-ı Millî Kararları" kabul edildi.
4 EYLÜL 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi Başkanlığı'na seçildi.
11 EYLÜL 1919 - Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdaffa- i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Başkanlığı'na seçildi.
20/22 EKİM 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'da İstanbul Hükümeti temsilcileri ile görüştü ve Amasya Protokolü'nü imzaladı.
7 KASIM 1919 - Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.
27 ARALIK 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Temsil Heyeti ile Sivas üzerinden Ankara'ya geldi.
10 OCAK 1920 - "Hâkimiyet- i Milliye" Gazetesi Ankara'da kuruldu.



12 OCAK 1920 - Meclis-i Mebusan İstanbul'da toplandı.
28 OCAK 1920 - "Misak-ı Millî", Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da yaptığı gizli toplantıda kabul edildi.
16 MART 1920 - Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un İtilâf Devletleri tarafından işgalini. İstanbul Hükümeti'ne ve bütün devletlere gönderdiği bir yazı ile protesto etti.
19 MAYIS 1920 - Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya geçen Osmanlı milletvekillerine bir çağrıda bulunarak, olağanüstü yetkilere sahip ve ulusun gerçek iradesini temsil edecek bir meclisin Ankara'da toplanmasını istedi.
23 NISAN 1920 - Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde kılınan Cuma namazından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
10 OCAK 1921 - Yunanlılarla yapılan Birinci inönü Savaşı'nda, Mustafa Kemal Paşa, inönü'ye çektiği bir telgrafta: "... Bu başarının kutsal topraklarımızı düşman istilâsından tamamiyle kurtaracak olan kesin zafere bir hayırlı başlangıç olmasını Allah'dan dilerim., "diyordu.
1NISAN 1921 - Yunanlılara karşı İkinci İnönü Zaferi kazanıldı.
10 MAYIS 1921 - Mustafa Kemal Paşa'nın önerisiyle, TBMM'sinde "Anadolu ve Rumeli Mûdafaai Hukuk Grubu" kuruldu;
Mustafa Kemal, bu grubun başkanlığına seçildi.
5 AĞUSTOS 1921 - TBMM'si tarafından-geniş yetkilere dayalı üç aylık süre ile Mustafa Kemal Paşa'ya Başkomutanlık yetkisi verildi.
23 AĞUSTOS 1921 - Bu tarihte 22 gün ve 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı başladı.
26 AĞUSTOS 1922 - Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u, Kocatepe'den saat 05.30'da topçu ateşiyle başlattı.
30 AĞUSTOS 1922 - Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar'da Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğrattı. Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı.
1 EYLÜL 1922 - Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlık emri: "Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir, ileri!" 11 EKIM 1922 - Mudanya Ateşkesi imza edildi.
24 TEMMUZ 1923 - Lozan Barış Antlaşması imzalandı.
29 EKIM 1923 - Anayasa değişikliği yapılarak Cumhuriyet ilân edildi. Gazi Mustafa Kemal, meclisin gizli oylamasında, oybirliği ile Cumhurbaşkanlığına seçildi.
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Kurtuluşun ve kuruluşun kronolojisi
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