Kurtuluşun ve kuruluşun kronolojisi

20 NİSAN 1919 - Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişliği'ne atandı.19 MAYIS 1919 - Mustafa Kemal, Salı günü sabah saat sekizde Samsun'a çıktı.28 MAYIS 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'da yayınla dığı genelge ile Kurtuluş Savaşı'm başlattı.21/22 HAZİRAN 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Amasya'da millî mücadeleyi başlatan, "Amasya Genelgesi"ni yayınladı.3 TEMMUZ 1919 - Mustafa Kemal Paşa, "Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" toplantısına katılmak üzere Erzurum'a geldi.23 TEMMUZ 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi'nde, Temsil Heyeti Başkanlığı'na seçildi. Bu toplantıda, "Misak-ı Millî Kararları" kabul edildi.4 EYLÜL 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi Başkanlığı'na seçildi.11 EYLÜL 1919 - Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdaffa- i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Başkanlığı'na seçildi.20/22 EKİM 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'da İstanbul Hükümeti temsilcileri ile görüştü ve Amasya Protokolü'nü imzaladı.7 KASIM 1919 - Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.27 ARALIK 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Temsil Heyeti ile Sivas üzerinden Ankara'ya geldi.10 OCAK 1920 - "Hâkimiyet- i Milliye" Gazetesi Ankara'da kuruldu.12 OCAK 1920 - Meclis-i Mebusan İstanbul'da toplandı.28 OCAK 1920 - "Misak-ı Millî", Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da yaptığı gizli toplantıda kabul edildi.16 MART 1920 - Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un İtilâf Devletleri tarafından işgalini. İstanbul Hükümeti'ne ve bütün devletlere gönderdiği bir yazı ile protesto etti.19 MAYIS 1920 - Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya geçen Osmanlı milletvekillerine bir çağrıda bulunarak, olağanüstü yetkilere sahip ve ulusun gerçek iradesini temsil edecek bir meclisin Ankara'da toplanmasını istedi.23 NISAN 1920 - Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde kılınan Cuma namazından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.10 OCAK 1921 - Yunanlılarla yapılan Birinci inönü Savaşı'nda, Mustafa Kemal Paşa, inönü'ye çektiği bir telgrafta: "... Bu başarının kutsal topraklarımızı düşman istilâsından tamamiyle kurtaracak olan kesin zafere bir hayırlı başlangıç olmasını Allah'dan dilerim., "diyordu.1NISAN 1921 - Yunanlılara karşı İkinci İnönü Zaferi kazanıldı.10 MAYIS 1921 - Mustafa Kemal Paşa'nın önerisiyle, TBMM'sinde "Anadolu ve Rumeli Mûdafaai Hukuk Grubu" kuruldu;Mustafa Kemal, bu grubun başkanlığına seçildi.5 AĞUSTOS 1921 - TBMM'si tarafından-geniş yetkilere dayalı üç aylık süre ile Mustafa Kemal Paşa'ya Başkomutanlık yetkisi verildi.23 AĞUSTOS 1921 - Bu tarihte 22 gün ve 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı başladı.26 AĞUSTOS 1922 - Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u, Kocatepe'den saat 05.30'da topçu ateşiyle başlattı.30 AĞUSTOS 1922 - Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar'da Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğrattı. Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı.1 EYLÜL 1922 - Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlık emri: "Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir, ileri!" 11 EKIM 1922 - Mudanya Ateşkesi imza edildi.24 TEMMUZ 1923 - Lozan Barış Antlaşması imzalandı.29 EKIM 1923 - Anayasa değişikliği yapılarak Cumhuriyet ilân edildi. Gazi Mustafa Kemal, meclisin gizli oylamasında, oybirliği ile Cumhurbaşkanlığına seçildi.