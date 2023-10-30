Hamas görüntüleri yayınladı! İsrailli rehinelerden katil Netanyahu’ya isyan: Herkesi öldürdünüz yetmedi mi?

Rehineler şunları söyledi:

"SİZİN KAOSUNUZA SÜRÜKLENİYORUZ"

Merhaba Netanyahu, biz şu an Hamas'ın elindeyiz. Buraya geleli 23 gün oldu. Dün kaçırılanların ailesiyle bir basın toplantısı düzenlendi. Bir ateşkes olması gerekiyordu. Hepimizi kurtarmanız gerekiyordu. Kurtulmak yerine sizin politik ve askeri kaosunuza sürükleniyoruz. Çünkü 7 Ekim'de işleri berbat ettiniz.

Hamas görüntüleri yayınladı: İsrailli rehinelerden katil Netanyahu'ya isyan!