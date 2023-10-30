Hamas görüntüleri yayınladı! İsrailli rehinelerden katil Netanyahu’ya isyan: Herkesi öldürdünüz yetmedi mi?

İsrail katliamı bitmek bilmiyor. Katil Netanyahu arkasına ABD ve Batı'yı alarak Filistinlilere yönelik soykırıma girişiyor. Kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin sivilleri öldüren İsrail'in kirli politikaları İsrailli rehineleri de isyan noktasına getirdi.
Hamas, İsrailli rehinelerin videosunu yayınladı. Videoda, rehineler Netanyahu'ya çok sert tepki gösterdi.
Rehineler şunları söyledi:
"SİZİN KAOSUNUZA SÜRÜKLENİYORUZ"
Merhaba Netanyahu, biz şu an Hamas'ın elindeyiz. Buraya geleli 23 gün oldu. Dün kaçırılanların ailesiyle bir basın toplantısı düzenlendi. Bir ateşkes olması gerekiyordu. Hepimizi kurtarmanız gerekiyordu. Kurtulmak yerine sizin politik ve askeri kaosunuza sürükleniyoruz. Çünkü 7 Ekim'de işleri berbat ettiniz.
Hamas görüntüleri yayınladı: İsrailli rehinelerden katil Netanyahu'ya isyan!
"FİLİSTİNLİLERİ BIRAKIN"
Ordu hiçbir yerde yoktu. Kimse gelmedi. Bizi dinlemediniz. Bizler vergilerini ödeyen masum İsrail vatandaşlarıyız. Bizi öldürüyorsunuz. Bir yol bulup bizi öldürmek istiyorsunuz. Herkesi öldürdünüz yetmedi mi? Filistinlileri bırakın, hapisteki Filistinlileri bırakın. Ailelerimize dönmemizi sağlayın. Hemen, hemen, şimdi...