Saldırgan müşteriden “dövme” işkencesi! 15 yıllık dövmecisini rehin aldı, saldırdı, yağmaladı

Kişiye özel dövme yapan Ümit K.(35), 5 Şubat 2023 günü 15 yıldır tanıdığı müşterisi Doğancan E.(28)'nin koluna dövme yapmak için Pendik'te bulunan evine gitti. Bir süre dövme yapan Ümit K., başına geleceklerden habersiz saatin ilerlemesi ve hava şartları nedeniyle müşterisinin evinde kaldı.

DÖVME BİTMEYİNCE EVE KİLİTLEDİ

Ertesi sabah evden çıkmak isteyen Ümit K., müşterisinin saldırgan tavırlarıyla şoka girdi. İddiaya göre Doğancan E., dövmesinin tamamlanmaması üzerine sinir krizi geçirerek Ümit K.'nın kolundan tuttu ve dövmesini bitirmesi için bağırmaya başladı. Dövmeciyi ikna edemeyince çılgına dönen adam, evin kapısını kilitleyerek Ümit K.'nın çıkmasına izin vermedi.

ÖNCE YUMRUKLADI SONRA YAĞMALADI

"Gidemezsin, ya dövmeyi yapacaksın ya da çantanı bırakıp gideceksin" diyerek saldıran Doğancan E., dövmeciye yumruklar attı. Yaşadıkları karşısında neye uğradığını şaşıran Ümit K., kurtulmak için çantasını bırakarak evden kaçtı ve karakola koştu.

22 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Polisle birlikte çantasını almak için eve geri giden Ümit K., çantasındaki paralarının olmadığını söyleyerek şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde suçlamaları reddeden şüpheli Doğancan E. hakkında "Konutta yağma" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 22 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.