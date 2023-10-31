Depremzede Hatay’da, CHP’li başkan Viyana’da

6 Şubat deprem felaketini en ağır yaşayan kentlerden biri olan Hatay'da CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Cumhuriyet Bayramı'nda kentini yalnız bırakması şaşırttı. Savaş'ın, 100'üncü yılı Avusturya'nın başkenti Viyana'da kutlaması bir de büyük pişkinlikle bunu sosyal medyadan paylaşması vatandaşların büyük tepkisini çekti. Vatandaşlar "Doğru ya, yemeli, içmeli şatafat dururken enkazların üzerine çıkıp Türk bayrağı sallayan Hataylıların yanında ne işin var. Sana da bu yakışırdı" mesajlarıyla tepki gösterdi.