Dünyadan 100. yıla saygı duruşu

Emperyalistlerin kanlı oyunlarına rağmen şanlı tarihinden cumhuriyetle yeniden doğan Türkiye, ilk yüzyılın coşkusunu görkemli kutlamalarla yaşarken dünya ülkeleri bu destansı yürüyüşün ilk 100 yılına saygı duruşunda bulundu. Dünyanın dört bir köşesindeki sembol binalara ve meydanlara Türk bayrakları yansıtıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi, Katar'ın sembolik binaları, İspanya'nın başkenti Madrid'deki ünlü Kibele Meydanı, Türk bayrağının kırmızı beyaz renkleriyle aydınlatıldı.Finlandiya Dışişleri Bakanlığı binası, Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Orta Asya'nın en yüksek binası Nestone ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı. Malezya'da Türkler, Kuala Lumpur Kulesi altında toplandı.Paraşütçü Femen Öğdün, Mısır Piramitleri'nde 4 bin 500 metre yüksekten Türk bayrağıyla serbest atlayış yaptı. Belarus Minsk'te şehrin en büyük caddesi olan Bağımsızlık Caddesi'nde yer alan binada dijital Türk bayrağı görseli dalgalandı. ABD ve İngiltere'de büyükelçilikler cumhuriyet baloları düzenledi. Hindistan'da 'Kutub Minar', Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.Türk Yıldızları havada, Cumhuriyet'in 100. yılına özel "100" çizerken gösteriyi izlemek için Boğaz'a gelen vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Gökyüzündeki gururlandıran gösteri, Türk Yıldızları'nın kokpit içi kamerasından anbean kaydedildi100'üncüyıl coşkusu gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Giresun'da KYK yurtlarında kalan 300 öğrenci "100. Yıl" koreografisi düzenledi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yer alan Kato Dağı etiklerinde Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü nedeniyle yüzlerce kişinin katıldığı meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Kayseri Talas'ta 5 bin kişi dev Türk bayrağı açtı. Zonguldak ve Şanlıurfa'da fener alayı coşkusu yaşandı. Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 100'üncü yıl etkinlikleri göz kamaştırdı. Kastamonu Belediyesi'nin gündüz başlayan Cumhuriyet etkinlikleri gece de 100. Yıl Şapka Defilesi'yle sürdü. Defilede ünlü manken Ece Gürsel de yer aldı./SABAH