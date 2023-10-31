Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na küresel destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dün Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin eşi Angeline Ndayishimiye ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede, Afrika ülkelerindeki kadınların el emeği ürünlerin satışa sunulduğu, gelirinin de Afrikalı kadınlara ulaştırıldığı Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'de yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Ndayishimiye de kurucusu olduğu Fondation Bonne Action (Hayır İşleri Vakfı) aracılığıyla çocuklara ve kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Emine Erdoğan, çocukların beslenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların ekonomik hayata katılımı ve anne sağlığı konularında yürüttükleri faaliyetleri takdire şayan bulduğunu ifade etti. İki first lady, sağlık, eğitim, kadın sağlığı, kız çocuklarının eğitimi ve Türkiye'de eğitim gören Burundili öğrencilerin yanı sıra ortak yürütülebilecek çalışmaları da ele aldı.Angeline Ndayishimiye, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketi'ne katılımı sağlamak için uluslararası bireysel imzaya açılan 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na imza attı. Emine Erdoğan, 'Sıfır Atık' temasıyla gerçekleştirilecek 31 Ekim Dünya Şehirler Günü programına katılmak üzere İstanbul'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Karayolu Güvenliği Özel Temsilcisi Jean Henri Todt'u da kabul etti. Todt, Türkiye'nin atıkla mücadelede dünyaya liderlik ettiğini belirterek, himayesinde yürüttüğü Sıfır Atık Projesi için Emine Erdoğan'ı tebrik etti. Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönettiği hükümetler döneminde karayollarında yürütülen yapım ve bakım çalışmalarıyla trafik kazalarının yarı yarıya azaldığına dikkati çekerek bu konuda bilgi paylaşımında bulundu.