İnsanlığın ortak umudu pervasızca yok ediliyor

Birleşmiş Milletler tarafından (BM) kentsel gelişim hedeflerini geliştirmek ve şehirlerin önemine dikkat çekmek amacıyla ilan edilen ve her yıl 31 Ekim'de farklı bir şehirde yapılan Dünya Şehirler Günü programı, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve ilk kez bir ilçe belediyesinin ev sahipliğinde Üsküdar'da düzenlendi. "Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı" temasıyla gerçekleşen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Programda konuşan Emine Erdoğan, şunları söyledi:7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği acımasız saldırılarla hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki insanlık olarak çok karanlık günlerden geçiyoruz. Masum insanlara yönelik günlerdir aralıksız devam eden saldırılar vicdanlarımızda onulmaz yaralar açtı.Kadın, çocuk, yaşlı, genç, Müslüman, gayrimüslim ayrım gözetmeksizin dünyanın gözü önünde bir kıyım gerçekleştiriliyor. Filistin'de yalnızca siviller hayatını kaybetmiyor. İnsanlığın ortak vicdanı ve ortak umudu da pervasızca yok ediliyor. Nefretin, savaşın ve düşmanlığın hızla yayıldığı bu günlerde barış ve adaleti tesis edecek, birlikte yaşama kültürünü pekiştirecek girişimlere hiç ihtiyacımız olmadığı kadar şu anda ihtiyacımız var. Bir an önce bölgenin barış ve huzura kavuşmasını yürekten diliyorum.Hızlı kentleşme birçok riski beraberinde getiriyor. Ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan bir tanesi şüphesiz dünyamızı kanayan bir küreye çeviren iklim değişikliğidir. İklim krizinin beraberinde getirdiği sayısız soruna karşı elimizde büyük bir güç var. O da şu an... Şimdiye odaklanmak gerekir. Somut kararlar almanın vakti. Hayallerimizi, düşüncelerimizi ve seslerimizi dünya için birleştirme vakti. Kapsayıcı bir sürdürülebilirliği hayata geçirme vakti. Sürdürülebilirliği, yaşamı herkes için tesis etme vakti. Burada herkese bir görev düşüyor.Ülke sınırlarını aşan karşımdaki bu toplulukta iklim krizi konusundaki kader birlikteliğimizi ortaya koyduk. Güçlerimizi birleştirirsek, hayal ettiğimiz gelecek çok uzakta değil.Türkiye'de 6 sene önce başlattığımız Sıfır Atık Projesi, sınırları aşan küresel bir noktaya geldi. Sizleri de Sıfır Atık Projesi'ne destek vermeye davet ediyorum. Küresel Sıfır Atık Ödülleri tertip etmek için çalışıyoruz. Bir Sıfır Atık Vakfı kuruldu. Vakfımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki seneyi Sıfır Atık Yılı olarak ilan etmenin hazırlıklarını yapıyoruz. Küresel Sıfır Atık Fonu için çalışmaya başlayacağız.