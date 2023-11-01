Vahşi eylemi lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki Türk- Filistin Dostluk Hastanesi'ne yaptığı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla lanetledi: "İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir. İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır. Netanyahu yönetimi, masumların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim barış için tehdittir. Uluslararası toplum insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır." ANKARA