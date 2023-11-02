Külliye’de Gazze diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze için barış diplomasisi sürdürmeye devam ediyor. Erdoğan dün Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale'yi Külliye'de kabul etti. Gazze'de yaşananlar, insani yardım için atılacak adımlar ve Doğu Akdeniz'in görüşüldüğü basına kapalı kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Erdoğan daha sonra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti. Gazze için atılabilecek ortak adımların değerlendirildiği Külliye'deki basına kapalı kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.