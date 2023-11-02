Tramvay arızası vatandaşı raylarda yürüttü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İETT otobüsleri ile raylı sistemlerdeki arızalar bitmek tükenmek bilmiyor. Kabataş –Bağcılar seferini yapan Tramvay sabah saat 09.00 sıralarında Güngören istasyonundan Zeytinburnu istikametinde seyrettiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

Arıza nedeniyle seferler Mehmet Akif Ersoy İstasyonu ile Kabataş arasında yapılabildi. Bağcılar-Güngören istasyonları arasında tramvay seferleri durduruldu. Tramvay ile yolculuk yapmak isteyen yolcular ise kapalı olan istasyonlar arsında uzun süre yürümek zorunda kaldı. Tramvayın yol geçidinden arızalanması nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Hastaneden evine dönen Filiz Güler "Hastaneden geliyorum, arıza var dediler. Bende yürüyorum. Bir önceki durakta indirdiler bizi. Gideceğim yere araç yok, o yüzden yürüyeceğim" dedi. Tramvayın onarımı için başlatılan çalışmanın uzun süre devam ettiği belirtildi.