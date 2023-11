‘Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı olmaz’

Dışışleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi:Gazze'de yasadışı kuşatma devam ediyor. İsrail girdiği yanlış yoldan dönmeli. Gazze saldırıları uluslararası hukukun açıkça ihlalidir.AB aldığı pozisyon gereği maalesef 'ateşkes' kelimesini duymak istemiyor. İnsanlık vicdanı protestolar yoluyla başkaldırıyor. Doğu'da ve Batı'da son zamanlarda gördüğümüz gibi yoğun bir toplumsal hareketliliğin, insanlık vicdanının protestolar yoluyla buna başkaldırdığını her türlü yöntemle bunu ifade ettiklerini görüyoruz. Özellikle medyada ve sosyal medyada çeşitli STK'ların bu insanlık dramına yönelik kendi tepkilerini de ortaya koymalarını açıkçası takdirle karşılıyoruz.500 civarında yabancı ülke vatandaşının Gazze'den çıkmasına yönelik İsrail ile Mısır makamları arasında mutabakata varıldığı yönünde bize de bilgi ulaştı. Bunların arasında Türk vatandaşlarının olması için de müzakerelerimiz devam ediyor.7 Ekim'den bu yana yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Her meselede ilkeli ve hakkaniyetli davranmayı esas alıyoruz. Ukrayna için ayrı, Filistin için ayrı, İsrail için ayrı olamaz. Adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı olmak zorundayız.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etmesi planlıyor. Varılacak bir anlaşma noktasında garantör anlamında bir sorumluluk almaya da hazırız. Filistin ve İsrail için güven ve huzura kavuşmanın yolu iki devletli çözümden geçiyor.Artık Batı bu noktada moral üstünlüğünü tamamen kaybetmiş durumda. Buradan sonra başka gidecek bir yer yok. Daha fazla insanın, zulmün devam ettiği ve buna da kılıf üretilmeye çalışıldığı bir noktada ortaya konan tüm mazeretler artık tükenmiş durumda.