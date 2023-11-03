AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Filistinli öğrencilerle buluştu

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"

Başka bir öğrenci ise Türkiye'ye bu süreçteki desteğinden dolayı teşekkür etti.

Kurum, bir öğrencinin Gazze'ye dönmek istediğini belirtmesi üzerine, "Senin hayallerini inşallah gerçekleştireceğiz. Ne gücümüz ne imkanımız varsa Filistinli kardeşlerimiz için bu imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu zulüm bitecek ama bu zulmü yapanların da hiçbir zaman yanına kalmayacak." ifadelerini kullandı.

"Bugünler geçecek, eminiz ki bir güneş doğacak" diyen Kurum, Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayarak, öğrencilere desteğini dile getirdi.