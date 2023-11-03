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Giriş Tarihi: 3.11.2023 20:34

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Filistinli öğrencilerle buluştu

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Filistinli üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Kurum, "Ne gücümüz ne imkanımız varsa Filistinli kardeşlerimiz için bu imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu zulüm bitecek ama bu zulmü yapanların da hiçbir zaman yanına kalmayacak" dedi.

AA
AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Filistinli öğrencilerle buluştu

Kurum, İstanbul'da bir araya geldiği üniversite öğrencisi Filistinli gençlerle sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Buluşmada öğrenciler de Kurum'a Gazze'deki yakınlarıyla ilgili bilgi verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda yakınlarını kaybettiğini anlatan bir öğrenci, bölgede internet olmadığı için ailesinden çok zor haber aldığını aktardı.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"

Başka bir öğrenci ise Türkiye'ye bu süreçteki desteğinden dolayı teşekkür etti.

Kurum, bir öğrencinin Gazze'ye dönmek istediğini belirtmesi üzerine, "Senin hayallerini inşallah gerçekleştireceğiz. Ne gücümüz ne imkanımız varsa Filistinli kardeşlerimiz için bu imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu zulüm bitecek ama bu zulmü yapanların da hiçbir zaman yanına kalmayacak." ifadelerini kullandı.

"Bugünler geçecek, eminiz ki bir güneş doğacak" diyen Kurum, Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayarak, öğrencilere desteğini dile getirdi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Filistinli öğrencilerle buluştu
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