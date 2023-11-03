Haberler Gündem Haberleri Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Giriş Tarihi: 3.11.2023 11:27

Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi H.B. ile içinde bulunduğu aracın sürücüsü H.K., tutuklandı.

DHA
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren H.B.'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirledi. H.B.'nin içinde bulunduğu otomobil takibe alınarak, kent merkezinde durduruldu. H.B. ve otomobili kullanan H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ve H.K., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA