10 öğrenciden 4’üne karşılıksız burs verildi

Gençlik ve Spor BakanıOsman AşkınBak, 1 milyonuaşkın öğrenciyeburs ve kredi ödemesiyapıldığınıaçıkladı. Bak,bakanlığının 2024bütçesinin görüşüldüğüTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bütçenin yüzde 77'sinin yükseköğretime ayrıldığını anlatan Bak, "2023 yılında 870 bin 369 öğrenciye öğrenim kredisi, 574 bin 85 öğrenciye burs olmak üzere toplam 1 milyon 444 bin 454 öğrenciye burs ve kredi ödemesi yapıldı. Burs alan öğrenci oranı yüzde 40" dedi.Yurtlarla ilgili konuşan Bak, "2023- 2024 eğitimöğretim yılında bize 428 bin 618 öğrenci başvurdu. Hedefimiz yurt kapasitesini 1 milyona taşımak. 30 ilde 38 proje var. Bunlar da yaklaşık 44 bin yatak ilave edecek. Burada da 24 bin toplamda 100 bin yataklı bir proje. Yurtlarda çıkan yemeklerle ilgili şikâyetleri de dinliyoruz. Öğrencilerin yanındayız, işletmecilerin değil" ifadesini kullandı.