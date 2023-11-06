21 terör yuvası imha edildi

8 ilde 18 bin 500 jandarmanın katılımıyla düzenlenen Kahramanlar Operasyonunda, 21 mağara ve sığınak imha edilirken, çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imhası için, 8 ilde 18 bin 500 jandarma ile "Kahramanlar Operasyonu" gerçekleştirildiğini açıkladı. Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta Cudi Dağı kırsalı, Silopi kırsalı, Kazan Vadisi, Yüksekova kırsalı, Başkale kırsalı, Bilice kırsalı, Tatvan kırsalı, Alaçık kırsalı, Şenkaya kırsalı ve Kağızman kırsalınada düzenlenen operasyonlara, J-SİHA ile birlikte Atak helikopterlerinin destek verdiğini belirten Yerlikaya, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" dedi. Operasyonlarda 1 uçaksavar, 8 AK-47 piyade tüfeği, 26 RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 6 kg TNT, 3 M1 piyade tüfeği, 4 makinalı tüfek, 3 el bombası, 9 bin 838 mühimmat, 5 telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.