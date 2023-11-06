Başkan Erdoğan’dan İsrail zulmü’ne karşı net mesaj: Katillerin yakasına yapışacağız

Filistin ve Türk bayraklarının
kullanıldığı ve
İsrail karşıtı sloganların atıldığı
açılış töreninde Başkan
Erdoğan'da Gazze için
önemli mesajlar verdi. İşte
konuşmasının satırbaşları:
Filistinli kardeşlerimizin
İsrail zulmünden
kurtarılması, Gazze'de tüm
dünyanın gözleri önünde
işlenen katliamların durdurulması
da bizim boynumuzun
borcudur. Gazze'de ahlaksız,
vicdansız, alçakça katliamı
yapanları destekleyenlerin yüzlerine
gördüğümüz her yerde
suçlarını haykırmak da tarihe
karşı sorumluluğumuzun
bir gereğidir. Filistin topraklarının
dört bir yanında çocukları,
anneleri, masumları öldüren
katillerin; mazlumların
malını çalan hırsızların yakasından
yapışmak bizim insani
vazifemizdir. Gazze'deki
kardeşlerimizi asla sahipsiz,
çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz,
bırakmayacağız. İlk
kıblemiz Mescid-i Aksa'yı içinde
barındıran Kudüs-ü Şerif'in
diğer inançların mensuplarının
da haklarını gözetecek şekilde
mahremiyetini korumak manevi
görevlerimiz arasındadır.