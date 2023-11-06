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Giriş Tarihi: 6.11.2023

Başkan Erdoğan’dan İsrail zulmü’ne karşı net mesaj: Katillerin yakasına yapışacağız

Başkan Erdoğan’dan İsrail zulmü’ne karşı net mesaj: Katillerin yakasına yapışacağız
Filistin ve Türk bayraklarının kullanıldığı ve İsrail karşıtı sloganların atıldığı açılış töreninde Başkan Erdoğan'da Gazze için önemli mesajlar verdi. İşte konuşmasının satırbaşları:
Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur. Gazze'de ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak da tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Filistin topraklarının dört bir yanında çocukları, anneleri, masumları öldüren katillerin; mazlumların malını çalan hırsızların yakasından yapışmak bizim insani vazifemizdir. Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı içinde barındıran Kudüs-ü Şerif'in diğer inançların mensuplarının da haklarını gözetecek şekilde mahremiyetini korumak manevi görevlerimiz arasındadır.
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Başkan Erdoğan’dan İsrail zulmü’ne karşı net mesaj: Katillerin yakasına yapışacağız
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