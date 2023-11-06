Başkan Erdoğan’dan İsrail zulmü’ne karşı net mesaj: Katillerin yakasına yapışacağız

Filistin ve Türk bayraklarınınkullanıldığı veİsrail karşıtı sloganların atıldığıaçılış töreninde BaşkanErdoğan'da Gazze içinönemli mesajlar verdi. İştekonuşmasının satırbaşları:Filistinli kardeşlerimizinİsrail zulmündenkurtarılması, Gazze'de tümdünyanın gözleri önündeişlenen katliamların durdurulmasıda bizim boynumuzunborcudur. Gazze'de ahlaksız,vicdansız, alçakça katliamıyapanları destekleyenlerin yüzlerinegördüğümüz her yerdesuçlarını haykırmak da tarihekarşı sorumluluğumuzunbir gereğidir. Filistin topraklarınındört bir yanında çocukları,anneleri, masumları öldürenkatillerin; mazlumlarınmalını çalan hırsızların yakasındanyapışmak bizim insanivazifemizdir. Gazze'dekikardeşlerimizi asla sahipsiz,çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz,bırakmayacağız. İlkkıblemiz Mescid-i Aksa'yı içindebarındıran Kudüs-ü Şerif'indiğer inançların mensuplarınında haklarını gözetecek şekildemahremiyetini korumak manevigörevlerimiz arasındadır.