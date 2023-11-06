CHP’li Tolgahan Erdoğan, Özgür Özel’i ve değişimcileri topa tuttu: “İki ay sonra cümbüşü seyredin”

38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda önceki gün genel başkan adaylığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarıştı. CHP'li 1366 delegenin oy kullanması Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için genel başkan seçimi oylaması ikinci tura kaldı. İkinci turun neticesinde ise Özgür Özel oyunu 812'ye yükseltirken Kılıçdaroğlu 536 oyda kaldı. Bu oylama sonucu CHP'deki 13 yıllık Kılıçdaroğlu dönemi kapanırken, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Kurultay'da Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi de ikinci güne kaldı.

DEĞİŞİMCİLERİ SOSYAL MEDYADAN TOPA TUTTU

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kimi CHP'li isimler ise değişimcilere, Özgür Özel'e ve parti meclisi listesine sosyal medyadan tepkilerini dile getirmeye başladı. Memleket Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçen ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında olan CHP Üyesi ve İstanbul Oto Galerici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolgahan Erdoğan da Özgür Özel'i ve değişimcileri adeta topa tuttu. Erdoğan, Özel'in PM ve Yüksek Disiplin Kurulu Anahtar Listesi'ni paylaşarak eleştirilerini sosyal medyadan dile getirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter/X'den "Dün kongrede tüm illerin temsiliyeti naraları atan Özgür Özel'in PM listesinde sadece 20 tane İstanbul üyesi olduğu gözlerden kaçmadı. Gün boyu süren kavganın sebebi açık ve net Aralık ayında yapılacak Parti Meclisi toplantısında Belediye Başkan Adaylarını belirleyebilmek..." yorumunda bulundu.

"CÜMBÜŞÜ SEYREDİN"

Değişimcileri ve Özel'in anahtar listesinde yer alan isimler hakkında yorumlarda bulunan Erdoğan, art arda attığı iletilerinde çeşitli eleştirilerde bulunurken çeşitli iddiaları da dile getirdi. Erdoğan, "Değişimciler ilk günden kavgaya başladı! Listelerde İmamoğlu ve Özel ekiplerinin adam yazma kavgası var. Daha Parti Meclisinde bu kavga başladıysa iki ay sonra Belediye Başkan Adayları belirlenirken cümbüşü seyredin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ardından "Özgür Özel'in A takımında yer alan Eski MYK Üyeleri açıklama yapıyor, yok PM'ye aday değiliz de yok parti gençleşsin de… Bırakın bu işleri hepinizin Belediye Başkanlıklarını aranızda nasıl pay ettiğini biliyoruz. Fazla değil aralık ayında göreceğiz... Selin Sayek Böke- İzmir Muharrem Erkek - Çanakkale Bülent Tezcan - Aydın Veli Ağbaba - Ataşehir Onursal Adıgüzel- Maltepe Seyit Torun- ? Fethi Açıkel -?" şeklinde yazdı.

"KURULTAYDA PARTİ MECLİSİ ANAHTAR LİSTESİ KRİZİ!"

Özgür Özel'in anahtar listesi hakkında çeşitli iddialarını sürdüren Erdoğan, kurultayda kriz yaşandığını iddia ederek "Parti Meclisi anahtar listesi krizi! Tam 4 kez (CHP tarihinde bir ilk) ertelenen seçim hakkında hala somut bilgi yok! Ben size olanları anlatayım… Ekrem İmamoğlu PM için İstanbul'dan 21 kişi önerdi. Aralarında belediye bürokratı da var. Özgür Özel karşı çıktı. 'İstanbul'a o kadar verirsek liste delinir' dedi. Taraflar uzlaşabilmiş değil. Ekrem İmamoğlu liste için bastırıyor! Özgür Özel ise sıkışmış vaziyette. Bu akşam dananın kuyruğu kopacak. İmamoğlu ve Özel arasında Canpolat krizi... Özgür Özel bugün çok sayıda partiden istifa olması ve alevi üyelerin yoğun tepkisi üzerine Cemal Canpolat'ı anahtar listesine ve MYK ya alarak seçim sürecinde Alevi seçmenin gidişini engellemek istediğini belirtti. Ekrem İmamoğlu buna sert tepki göstererek karşı çıktı. Sert tartışmanın yaşandığı toplantıda gerginlik devam ediyor" şeklinde yazdı.

İMAMOĞLU ÖZEL KRİZİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

"İmamoğlu - özel krizi büyüyor" diyen Tolgahan Erdoğan, "Değişim dediler ilk günden parti içi kavgaya başladılar. An itibariyle halen listeler baskıdan gelmedi ve oylamaya geçilemedi. Anahtar listede ki krizden kaynaklı oy kullanma işlemine geçilemediği belirtiliyor. 15 saattir salonda olan delege isyanda. Birçok delege salonu terketmeye başladı. Seçim Kurulu görevlileri de konuya tepkili. Seçim Kurulu Başkanının son kez uyardığı görevlilerle Pm seçimini iptal edip salondan ayrılacakları konuşuluyor" dedi.

LİSTE İÇİN "GERÇEKTEN AKIL TUTULMASI" DEDİ

CHP Parti Meclisi Üyesi Adaylarını da tek tek eleştiren Tolgahan Erdoğan, listede yer alan İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve avukat Bedirhan Berk Doğru, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Baki Aydöner ve Gökçe Gökçen hakkında da yorumlarda bulundu. Erdoğan, "Muharrem İnce'ye kaset kumpasından tutuklanan Ozan Özgür Doğru'nun kardeşi Bedirhan Berk Doğru, Özgür Özel'in Parti Meclisi anahtar listesinde... Aylardır İBB'de işi gücü bırakıp elinde siyah çanta ile Anadolu'da kongre gezen Baki ödülünü almış. Eskiden Bilim Kültür Sanat Platformunda birbirinden değerli hocalar Burhan Şenatalar, Sencer Ayata, Lale Karabıyık, Gaye Usluer, Ayşe Eser gibi Profesörler olurdu. Şimdi Gökçe Hanım kusura bakmasında 31 yaşında hangi vasıfla BKSP Üyesi olmuş gerçekten akıl tutulması…" ifadelerini kullandı.