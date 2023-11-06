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Giriş Tarihi: 6.11.2023

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazze’deki yaralı ve hastaları Türkiye’ye getireceğiz

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazze’deki yaralı ve hastaları Türkiye’ye getireceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hastane ve sağlık malzemesi yardımı için 2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumda. Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1000'e yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır'a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ardından, kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi planlanmakta.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazze’deki yaralı ve hastaları Türkiye’ye getireceğiz
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