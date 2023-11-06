YPG’den sınır karakoluna havanlı saldırı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Gültepe 7 Hudut sınır karakoluna, Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin kontrolündeki Zerzori köyünden havan mermisi atıldığı iddia edildi. Ancak havan mermisi boş bir alana düştüğünü ve bunun sonucunda herhangi bir tehlike oluşturmadığı bildirildi. Olay sonrası bölgede geniş bir tarama çalışması başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, Zerzori köyünü kontrol altına alınarak bölgedeki diğer köylerde de arama çalışmaları devam ettiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki etkili operasyonları, sınır güvenliğini artırmaya devam ediyor. Bu operasyonlar sayesinde, terör örgütlerinin sınır hattında gerçekleştirebileceği saldırılar önceden önleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyonlarından bölge halkı da memnun. Vatandaşlar, terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetlerinin sona ermesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını destekliyor.