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Giriş Tarihi: 7.11.2023

Partinin 3’te biri İmamoğlu’nun

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Partinin 3’te biri İmamoğlu’nun
Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın ikinci gününde seçimin uzamasına pazarlık neden oldu. PM ve YDK üyeliği için kurultayın ikinci günü saat 10.00'da bitmesi gereken başvuru süreci, defalarca uzatılarak 19.00'da sona erdirilebildi. 60 kişilik PM'nin 3'te 1'ini talep eden İmamoğlu'na uzun süre karşı çıkan Özel, sonunda bu talebi kabul etti. Özel'in anahtar listesinde 20 İstanbul üyesinin olduğu görüldü. İmamoğlu'na özel kontenjan ayırmak zorunda kalan Özel, daha ilk günden partideki iki başlılığı da gözler önüne sermiş oldu.
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Partinin 3’te biri İmamoğlu’nun
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