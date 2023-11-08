Karabulut ailesi de savcılığa başvurdu

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'nun, oğlunun mezarının açılarak (feth-i kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılarak gerçeğin ortaya çıkarılması talebi üzerine Karabulut ailesi de avukatları Rezan Epözdemir aracılığıyla mezarın açılması talebini yineledi.Epözdemir, savcılık başvurusu öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklamasında, "Cinayetten 14 yıl, ölüm-intihar iddiasından 9 yıl sonra bu kadar soru işaretleri varken bu mezarın açılması gerekir" dedi.Başsavcılığın takdiriyle mezarın açılma işleminin kısa sürede yapılabileceğini belirten Epözdemir, her iki tarafın da mezarın açılması talebi varken açılmamasının hukuken mümkün olmadığını savundu.Epözdemir, naaşın Cem Garipoğlu'na ait olmaması halinde gerekli şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesini talep etti.