Avrupa Yakası can çekişiyor

İSKİ verilerine göre İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları 8 Kasım itibariyle kritik seviyeye ulaştı. Barajlardaki doluluk oranı toplamda yüzde 16.83 olarak ölçüldü.

İSKİ verilerine göre su oranları Ömerli Barajı'nda yüzde 57.91, Darlık Barajı'nda yüzde 20.2, Elmalı Barajı'nda yüzde 1.11, Terkos Barajı'nda yüzde 8.69, Alibey Barajı'nda yüzde 3.76, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 3.94, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 1.38, Istrancalar Barajı'nda yüzde 0.81, Kazandere Barajı'nda yüzde 0.84, Pabuçdere Barajı'nda yüzde 1.37 olarak ölçüldü.

Barajlardaki doluluk oranları bakımından özellikle Avrupa Yakası'nı besleyen barajlardaki durum ise vahameti gözler önüne serdi. Buna göre 8 Kasım tarihinde Avrupa Yakasındaki barajlarda toplamda yüzde 5.9 oranında su kalırken nüfus yoğunluğu bakımından ise kişi başı 3 metreküp kaldığı görüldü.

Anadolu Yakasındaki barajların ortalama doluluk oranı ise yüzde 32,9 olurken kişi başı su kullanım miktarı 20 metreküp olarak değerlendirildi.

SABAH'a açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanvekili Ersin Çetin, 2023 yılının susuzluk korkusuyla geçmesinin ve barajların kritik eşik altına kalmasının nedeninin Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin başarısızlığı olduğunu dile getirdi.

Çetin yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda barajlarda neredeyse dip görünmeye başladığı için Melen Projesinden gelen su kullanılıyor. 2022 yılının ilkbahar ve sonbahar aylarında Melen Projesinden yeterince su alınsaydı bugünkü ortaya çıkan durum yaşanmazdı. Barajlarda su seviyesinin yüzde 16 seviyesine gelmesinin asıl sebebi 2022'de yapılan büyük yönetim hatasında saklı.

2022 yılında Melen Sisteminde akım gözlem noktalarından geçen su miktarı yıllık 2 Milyar metreküpken İstanbul'a alınan su miktarı 351 Milyon metreküp seviyesinde bırakılmış. 2022 yılı Melen Sistemi Kapasite Kullanım Oranı yüzde 30 seviyesinde kalmış durumda. 2023 yılında ise barajlar alarm vermeye başladığı için ihtiyaç duyulan su maksimum düzeyde yine Melen Sisteminden sağlanmaya çalışılıyor.

2023 yılı Melen Sistemi Kapasite Kullanım Oranı yüzde 74. İstanbul'da yaşanan su stresinin gerçek sebebi Melen suyunun 2022 yılında yeterli oranda alınmamasıdır. 2023 yılı Ocak ayında barajlardaki su seviyesinin artması gereken dönemde bir yıllık verilere baktığımızda su seviyesinin yüzde 28 ile en düşük seviyede olduğunu görüyoruz.

Ocak ayında baraj doluluk oranının en düşük seviyede olmasının sebebi 2022 yılı sonbaharında Melen Suyunun barajlara çekilmemesidir. İBB Yönetimi bütçesinin yaklaşık Binde 7-8 oranına denk gelecek bir elektrik faturasından kaçındığı için şuanda bu stresi hem vatandaşlar hem biz yaşıyoruz.

Eğer 2022 yılında Melen'in su kapasitesi aynı 2023 yılında olduğu gibi yüzde 70 düzeyinde olsaydı şuanda İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 60 seviyesinde olacaktı" dedi.