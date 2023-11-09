İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 300 çete çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili sunum yaptı. Bakan Yerlikaya, komisyonda yaptığı sunumda şöyle konuştu:PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar ile güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu alan hâkimiyeti neticesinde terör bitme noktasına geldi. Terör nedeniyle kapalı tek bir kulübemiz dahi kalmadı.Bu yılın ilk 10 ayında bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 19 bin 756 operasyon yapıldı. 84'ü ölü, 525'i sağ, 5'i yaralı ve 107'si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi. 6 bin kişi gözaltına alındı, 1178 kişi tutuklandı, 1297 kişiye adli kontrol kararı verildi.Son 10 ayda 104'ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem önlendi.Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. En küçüğünden en büyüğüne kadar mahalle mahalle, sokak sokak organize suç örgütlerine operasyonlar düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz. Son 10 aydaki 370 operasyonda, 5 bin 411 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 1800'ü tutuklandı. 1'i uluslararası, 13'ü ulusal, 33'ü bölgesel, 253'ü yerel organize suç örgütü çökertildi.