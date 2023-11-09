Kılıçdaroğlu koltuğu Özel’e devretti

13 yılda 12 seçim kaybederek CHP tarihine geçen Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle genel başkanlık görevini Özgür Özel'e devretti. 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'e kaybederek genel başkanlık serüveni son bulan Kılıçdaroğlu'nun vedası dün resmiyet kazandı. Önce TBMM'de mazbata teslimi, ardından da genel merkezde gerçekleştirilen devir-teslim töreni ile partide Özgür Özel dönemi başlamış oldu. Kılıçdaroğlu, Özel'i genel merkezin kapısında karşılarken, Özel de Kılıçdaroğlu'nu kapıya kadar uğurladı. 13 yıllık süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan Özgür Özel, 2009 ve 2014 yıllarında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup kazanamamıştı.