‘Türk halkına şükranlarımızı sunuyoruz’

İsrail'in bombaladığı Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin Müdürü Subhi Sukeyk, SABAH'a konuştu:Gazze'deki durum şu an tam bir felaket. Yaşanılan ve şahit olduğumuz dramı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Tam bir vahşet yaşanıyor. Hastanemizin çok büyük bir kısmı elektrik ve yakıttan mahrum olduğu için hizmet veremiyor. İlaca ve eczacılığa dair de elimizde hiçbir şey kalmadı. Benim hastanem, Gazze'de kanser tedavisi veren, kanserli hastaların tedavisinin yapıldığı tek hastaneydi.Elektrik yok. Jeneratörleri çalıştıracak yakıt da yok. Birkaç gün önce doğrudan binamızın giriş bölümünü de hedef aldılar. Bu aralar binanın civarını da vuruyorlar ve bu binamızı da etkiliyor. Şarapnel parçaları hastaların odasına da zarar veriyor. Odaların tavanları, binadaki su ve telekomünikasyon sistemleri de zarar görüyor. Hastane görevlileri kahramanca hastanede bulunan kanser hastalarına hizmet veriyorlardı ama aniden elektrik ve yakıtın bitmesi ile hastane kullanılamaz hale geldi. Kanser hastalarına en azından uygun bir tedavi verilebilmesi için Gazze'nin güneyinde bulunan Dar-üs Selam Hastanesi'ne taşındıTürkiye'nin desteğinin unutulmaz. Bazı hastalarımızı alabileceğini duyurduğu için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Kalpleri bizimle olan Türk milletine ve Başkan Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz.