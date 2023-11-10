Gazeteci katilleri!

İsrailsaldırılarında bugüne kadar 49 gazeteci de öldürüldü. Salam Mema, kocası ve iki çocuğuyla öldürüldü.Rüşdi Sarraj (31), Gazze'deki evine yapılan hava saldırısıyla katledildi. Ardında hamile eşi ile 2 yaşındaki çocuğu kaldı. Sarraj'ın en büyük hayali, özgür Gazze'yi tüm dünyaya tanıtmaktı.Kameraman İbrahim Lafi (21), Gazze'de yaşanan gerçekleri kaydederken İsrail bombasıyla yaşama veda etti. Haziran ayında Gazze'de çektiği bir fotoğrafın altına "Her gün, daha iyi bir şeylerin ufukta olduğuna dair güven kazanıyoruz" notunu düşmüştü.Filistinli gazeteci Salam Mema'nın (32) Cibaliye'deki evi vuruldu. Mema ve ailesi, yıkılan bina altında aldı. Hayatta kalan tek kişi 5 yaşındaki oğlu Ali oldu.Halil Ebu Azre, İsrail'in güvenli olarak işaret ettiği Gazze şeridinin güneyinde yer alan evinde öldürüldü. Lakabı hayrıseverdi.