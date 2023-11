9’u 5 geçe hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıldönümünde her yıl olduğu gibi dün de tüm Türkiye'de hayat durdu. Türkiye, 09.05'te Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak saygısını gösterdi. 09.05'te trafik dururken sürücüler araçlarından indi. 7'den 70'e her yaştan insan saygı duruşunda bulundu.İstanbul'daki Boğaz köprülerinde sürücüler ve emniyet görevlileri de saygı duruşunda bulundu. Kadıköy'de Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında kilometrelerce uzunlukta saygı zinciri oluşturuldu. Atatürk'ün portresi, ressam Sevda Türkseven tarafından Kadıköy'deki Ülker Stadı'nda resmedildi. Beşiktaş'ta 'Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, vatandaşların akınına uğradı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk'ün anıtmezarını ziyaret edenler, saygılarını ve minnetlerini sundu.Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu ve Esentepe Ortaokulu'ndan 150 öğrencinin oluşturduğu saat, sirenler eşliğinde saat 09.05'te durdu. Koreografide sonsuzluk işareti de oluşturulurken, Atatürk posteri açıldı.Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü'nde öğrenim gören 75 öğrenci, hazırladıkları koreografide Atatürk'ün vefatı olan 1938 tarihi ve sonsuzluk işareti oluşturup Atatürk posteri açtı.54 özel öğrenci, okul bahçesinde 09.05'i gösteren koreografi oluşturdu.Bozkurt ilçesindeki Fatih İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde sıralanarak "ATA" yazısı ve sonsuzluk işareti koreografisi yaptı.Samandağ ilçesinde sahil şeridinde toplanan ilk ve ortaokul öğrencileri de Atatürk posteri ve Türk bayraklarından zincir oluşturdu.Pamukova ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenine katılan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Sümeyye Önal, "Atatürk" isimli şiiri okuduğu sırada gözyaşlarına hâkim olamadı. Bir süre ağlayan Önal, şiirini gözyaşları içerisinde bitirdi.Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, Kaş ilçesi açıklarında özel dalış gerçekleştirerek Türk bayrağı ve Atatürk portresi açtı. Konyaaltı Sahili'nde ise bir grup kadın saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Türk Yıldızları akrobasi gösterisi nefes kesti.Fethiye ilçesinde Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş, denizin 10 metre derinliğinde üzerinde Atatürk resmi bulunan Türk bayrağı ile "9'u 5 geçeyi" gösteren saatin de bulunduğu "1938 Saygıyla Anıyoruz" yazılı bir afiş açtı.Türkiye Taşkömürü Kurumu saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı'nı okuyan madenciler, törenin ardından çalışmaya devam etti.Kapadokya'da sıcak hava balonları, Atatürk'ün posterleri ve Türk bayrakları ile havalandı. Yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında uçan sıcak hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.Bahçeşehir'deki özel bir okulda gerçekleştirilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk büstü önünde nöbet tutan öğrenciler, bu sırada gözyaşlarını tutamadı. "Atatürk'ü Yaşamak Oratoryosu" da büyük beğeniyle izlendi. 8. sınıf öğrencisi Mariya Karahan ise Atatürk'e ithaf ettiği şiiri okurken sözcükler boğazında düğümlendi.Iğdırı'ınKarakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyündeki Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu'nda eğitim gören Hamza Çatma (7), Devran Çatma (8), Şervan Yıldırım (9), Hüseyin Sevgül (9) ve Şah Ali Medet Gülali (8), saygı nöbeti değişimini canlandırdı. Ahşaptan silahlarıyla okulun bahçesindeki Atatürk büstü önünde tekmil veren öğrenciler, uygun adımda yürüyerek nöbet değişimi yaptı.Atatürk'ün85 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'na her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir kalabalık akın etti. Ziyaretçiler Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu odadaki Türk bayrağı örtülü yatağa karanfiller bıraktı. Bazıları gözyaşlarını tutamadı. Nermin Çamsarılıoğlu, "Ata'ya saygımızı, minnetimizi sunmak çok güzel. Gurur verici. İyi ki buradayım" derken Hamide Turan ise, "Her sene 10 Kasım'da gelirim mutlaka. Herkes, hepimiz ağladık" ifadelerini kullandı.İstanbulValiliği tarafından Taksim'de düzenlenen anma töreninde Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu. Törende siyasi partilerin çelenk sunmasında ise Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı çelengi alana getirmeyi unuttu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, törende çelenksiz selamlamada bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise törenden 10 dakika sonra getirilen çelenkle fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı.