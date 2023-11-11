İkinci dalga göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz ay düzenlediği operasyonda "Göçmen Kaçakçılığı" yapan Hasan G. ve adamlarını gözaltına aldı. Şebeke elebaşının cep telefonu incelendi ve kendisiyle irtibatlı 15 kişi tespit edildi. 3'ü aktif polis memuru, 1'i emekli polis memuru, 2'si nüfus müdürlüğü çalışanı, 1'i vergi memuru toplamda 15 kişi operasyonla gözaltında alındı. Gözaltına alınan memurların, tahdit ve pasaport bilgileri ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden usulsüz işlemlerler yaptıkları, kaçak olarak ülkemize gelen yabancıların ikamet izni almalarını sağladıkları ve suça karışmış bazı yabancıların parmak izi kayıtlarının silindiği belirlendi. Vize ihlali yapan yabancılara tahdit koyulmasının engellendiği, böylelikle ülkemize girişlerinde herhangi bir yasakla karşılaşmadıkları da belirlendi. Bazı yabancıların haklarında giriş yasağı bulunmasına rağmen ülkemize girişlerinin sağlandığı da tespit edildi.

MOTOSİKLETLİ KURYE İLE TESPİT…

İkamet izni almak isteyen yabancı uyruklu bazı kişilerin, üçüncü şahısların adreslerinde oturuyor gibi gösterildikleri de belirlendi. Ev sahibinin haberi dahi olmadan dairesinde gösterilen yabancılara usulsüz ikamet izni alındığı ve bu işlemlerin haksız kazanç karşılığı yapıldığı belirlendi. İddialara göre şebekenin üyeleri, boş daireleri belirlemek için nüfus müdürlüğü çalışanı S.B.'den bilgi aldı. Bu adresler motosikletli kurye F.Ö. tarafından kontrol edildi. Uygun olan adresler, sahte belgeler üzerinden yabancıların kaldığı konutlar olarak gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yasal işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest kalırken, 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.