Mansur Yavaş esnafın ekmek teknesine göz dikti! Otobüsçülerden sert tepki: Bizi siyasi malzeme yaptı!

"AKŞAM HAYIR DEDİĞİNE SABAH EVET DİYOR"

Mansur Yavaş'ın keyfi uygulamalarından dert yanan Kurtuluş Kara, "Bana 'davul çaldıracaksın' dediler çaldırdım. Mansur Yavaş sabah 'evet' dediğine akşam 'Hayır' diyor. Akşam 'evet' dediğine sabah 'hayır' diyor. 4 buçuk yıldır bu böyle sürüp gitti. ABB'nin 58 milyar TL bütçesi var. Ama esnafa geldiği zaman o para ortada yok. Çünkü Sayın Yavaş esnafı siyasi malzeme yaptı. Her zaman söylüyorum. Seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız kazanmasaydı esnafımız aç kalmıştı. Burada AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi var. Ama ben AK Partiliyim. AK Parti bizi hiçbir zaman reddetmedi. Ne istediysek verdi" dedi.