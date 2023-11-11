Mansur Yavaş esnafın ekmek teknesine göz dikti! Otobüsçülerden sert tepki: Bizi siyasi malzeme yaptı!

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, vatandaşa kabusu yaşattı. Ulaşımdan alt yapıya kadar pek çok alanda sınıfta kalan belediyelere tepki yağdı. Yerel seçime sayılı zaman kala, CHP'li belediyelerdeki hukuk dışı uygulamalar birer birer gün yüzüne çıktı.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş son olarak otobüsçü esnafını da mağdur etti. Aylardır ulaşım esnafına destek vermeyen Yavaş yüzünden 65 yaş üstü vatandaşlar ve öğrenciler Özel Halk Otobüslerini kullanamaz hale geldi.
"AKŞAM HAYIR DEDİĞİNE SABAH EVET DİYOR"
Mansur Yavaş'ın keyfi uygulamalarından dert yanan Kurtuluş Kara, "Bana 'davul çaldıracaksın' dediler çaldırdım. Mansur Yavaş sabah 'evet' dediğine akşam 'Hayır' diyor. Akşam 'evet' dediğine sabah 'hayır' diyor. 4 buçuk yıldır bu böyle sürüp gitti. ABB'nin 58 milyar TL bütçesi var. Ama esnafa geldiği zaman o para ortada yok. Çünkü Sayın Yavaş esnafı siyasi malzeme yaptı. Her zaman söylüyorum. Seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız kazanmasaydı esnafımız aç kalmıştı. Burada AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi var. Ama ben AK Partiliyim. AK Parti bizi hiçbir zaman reddetmedi. Ne istediysek verdi" dedi.