Zehir trafiğini yöneten PKK/KCK’lı teröriste MİT’ten nokta operasyon

MİT, Irak'ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları aracılığıyla terör örgütüne darbe vurmayı sürdürüyor. MİT tarafından, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin takibi kapsamında sürdürülen çalışmalarda, yurt içinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında adli soruşturma yürütülmesi üzerine 2015 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katılan, 2016 sonuna kadar da Kandil'de faaliyet gösteren, 2017'de örgüt tarafından oluşturulan sözde Palu Açılım Grubu Sorumluluğuna getirilen ve 2018'de Hakurk- Avaşin bölgelerinde sözde gümrük sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği bilinen Rızgar Suvar kod adlı Yadin Bulut'un, güncel olarak örgütün uyuşturucu ticareti ve kara para trafiğini yönettiği öğrenildi.Yadin Bulut'un yeri, Irak kuzeyindeki geniş istihbarat ağı ve saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi. MİT'in sahadaki ajanlarından, uyuşturucu sevkiyatı amacıyla harekete geçtiği öğrenilen terörist düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Güvenlik uzmanları, Yadin Bulut'un etkisiz hale getirilmesini, PKK/KCK'nın finans ayağına darbe vurulduğu şeklinde yorumladı.