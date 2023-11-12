Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, SABAH’a özel konuştu: “İsrail basından saklıyor ama öldürülen İsrail askerinin sayısı çok fazla!”

İşgalci ve katil İsrail, Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik başlattığı katliam saldırılarına 37. gününde de devam ediyor. İsrail uluslararası hukuk hiçe sayıp ABD'nin desteğini alarak hastaneleri, okulları ve sivillerin kaldığı yerleri savaş suçu olan fosfor bombalarıyla ve çeşitli bombalarla bombalıyor. Bugüne kadar İsrail bombardımanında sonucu 11 bin sivil hayatını kaybetti. 11 binin 6 bini çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Gazze'de altyapı ise kullanılamaz hale geldi. Hastanelerde yaralılar malzeme kalmadığı için ameliyat bile edilemiyor. 7 Ekim'den bu yana hasar ise daha da gün yüzüne çıkıyor. Evini terk eden kişi sayısı 1.5 milyon. Tamamen yıkılan konut sayısı 40 bin.

"37 GÜNDÜR BÖLGEDE BİR SOYKIRIM İŞLENİYOR"

HAMAS Sözcüsü Fevzi Berhum ile İstanbul'da bir araya gelerek Gazze'deki son durum ve siyasi gelişmeler hakkında bir görüşme gerçekleştirdik. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Berhum, ilk olarak 37 günlük süreci değerlendirerek şunları söyledi: "37 gündür bölgede bir soykırım işleniyor. 11 binden fazla şehidimiz var. 11 binin 6 bini çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Geri kalanın 4 bini yetişkin ve gençlerden oluşuyor. Dolayısıyla 37 günlük bilançoya baktığımızda bölgede ciddi anlamda bir soykırım var. İsrail elindeki bütün imkânlarıyla, silahlarıyla, bombardımanıyla direnişten aldığı acıyı unutturmak için saldırıyor. Çünkü bizim direniş hareketimiz HAMAS, işgalci İsrail askerlerine karşı ciddi anlamda zayiat verdirdi. Onlar da o zayiata karşı bizimle, silahlı direniş erlerimizin karşısına çıkıp savaşmaktansa korkak bir Yahudi figürüne yakışır tarzda bir bombardıman sonucu soykırım gerçekleştiriyor."

"İŞGALCİ İSRAİL'İN EN BÜYÜK AMACI GAZZE'Yİ TAMAMEN BİTİRMEK"

Berhum, açıklamalarına devam ederek "Bölgede katliam ve soykırım yaşanıyor. İşgalci İsrail'in en büyük amacı Gazze'yi tamamen bitirmek. Ve oradaki insanları öldürmek. Geri kalanlarını ise en yakın ülke olan Mısır'a tehcir ettirmek istiyorlar. Böylece Gazze'yi tamamen insanlardan mücerret, insan olmayan bir toprak parçası haline getirmek istiyorlar. Soykırım ve katliam yapılıyor ama biz HAMAS olarak moralimizi yüksek tutuyoruz ve direnmeye devam ediyoruz. Bizler Gazze halkımızla birlikte Allah'ın izni ve inayetiyle bu işgalcileri topraklarımızdan atana kadar sadece Gazze'yi değil bütün Filistin'i özgürlüğüne kavuşturuncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. HAMAS olarak sadece İsrail ile savaşmıyoruz. İsrail'i destekleyen devletler var. Bunların başında ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, Avrupa ülkeleri geliyor. Ve bu desteklerini açıktan yapıyorlar ve gizlemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÜMMETİN VE ARAP ÂLEMİNİN SUSKUNLUĞU VE YARDIM ULAŞTIRMAMALARI BİZLERİ EN ÇOK ACITAN NOKTA"

Sözlerine devam eden Berhum, "Bu ülkeler açık açık ekonomik, siyasi ve askeri olarak İsrail'i destekliyor. Maalesef bu anlamda Müslüman âlemi sınıfta kalmıştır. 2 milyar Müslüman âlemini bugün Gazze'ye bir bardak su ve bir battaniye bile göndermekten aciz. Ama karşı tarafa baktığımızda ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa ile açık açık bizlere savaş ilan eden İsrail'i destekleyen devletler görüyoruz. Ümmetin ve Arap âleminin suskunluğu, Müslüman liderlerinin suskunluğu, soykırımı izleyerek bizlere gözle görülür bir yardım ulaştırmamaları bizleri en çok acıtan nokta" şeklinde konuştu.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞI KAYBEDERSEK ORTA DOĞU, TÜRKİYE VE İSLAM ÂLEMİ KAYBETMİŞ OLUR"

İsrail'e karşı Gazze'de savaşı kaybederlerse bölgeyi nasıl etkileyeceğine dair soruya ise Berhum şöyle cevap verdi: "Olan savaş sadece Gazze ile İsrail arasında değil. İşgalci İsrail bütün ümmetin düşmanıdır. Aynı zamanda Türkiye'nin de düşmanıdır. Allah korusun bugün Gazze'de savaşı kaybetme durumunda aslında bu savaşı Türkler de kaybetmiştir. Çünkü bildiğiniz gibi Yahudiler de ne vardır? 'Arz-ı Mevud' dedikleri 'Vadedilmiş Topraklar' ve bu topraklar günümüz Türkiye'sinin doğusunu, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerini de içine alan bir bölgedir. Dolayısıyla bugün Allah korusun Gazze'deki savaşı kaybetmemiz durumunda bu savaşı aynı zamanda bütün Orta Doğu, Türkiye ve en genel anlamıyla İslam Âlemi kaybetmiş olur. Çünkü İsrail sadece Gazze'nin düşmanı değil, bütün ümmetin ve Müslümanların düşmanıdır."

"İSRAİL BASINDAN SAKLIYOR! ÖLDÜRÜLEN İSRAİL ASKERLERİNİN SAYISI ÇOK FAZLA"

Berhum sözlerine devam ederek şu noktalara değindi: "Bunları söylerken bir hamasetle söylemiyorum. Bir kere biz ciddi anlamda işgalci İsrail askerlerinden kişileri öldürdük. Bunlar basına yansımıyor. Öldürülen İsrail askerlerinin sayısı açıklanandan çok daha fazla. İşgalci İsrail bilerek bunları basına yansıtmıyor, saklıyor. Gazze'nin altı tamamen tünellerden müteşekkil dolayısıyla bizler coğrafyaya hâkimiz, neden başarılıyız? Siz şu ana kadar işgalci İsrail askerlerinin bizim liderlerimizden birini öldürdüğüne şahitlik ettiniz mi ya da İsrail askerinin bizim mücahitlerden birini yakaladığına, esir aldığına, öldürdüğüne dair görüntü izlediniz mi? Bütün bu deliller gösteriyor ki, tamam bizim de kaybımız var ama bu kayıp ciddi anlamda çok az kişilerden müteşekkil. Evet, şehitlerimiz var ama İsrail basınına yansıyandan daha çok İsrail askeri öldürdük. Bizim komutan kadrodakilerden hiçbiri bu anlamda tutuklanmış, esir edilmiş değil. Bu anlamda direniş çok büyük bir moralle devam ediyor."

"TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ"

Berhum son olarak şunları söyledi: "Türkiye'den çok şey bekliyoruz. Türkiye çok büyük bir devlet. Askeriyle, siyasetiyle, ekonomik gücüyle çok büyük bir devletten bahsediyoruz. Örneğin Avrupa ülkeleri açık açık İsrail'in yanında olduklarını ifade edip silah yardımında ve siyasi destekte bulundular. İsrail tarafında durdular. Biz Türkiye'den silahlarını, toplu askerlerini beklemiyoruz. Ya da bizimle birlikte savaşmaları gibi beklentimiz yok. En azından gemileriyle, uçaklarıyla sağlık hizmeti, gıda hizmeti olabilir. Bu anlamda Türkiye gemilerini ve uçaklarını hareket ettirerek, 17 yıllık Gazze ablukasını kırarak, siyasi bir baskı yaparak, biz Müslüman kardeşlerine yardım etmesini bekliyoruz."