Çocuklar Gazzeli kardeşleri için yürüdü

Trabzon'dadün 3-13 yaş arası çocuklar, Filistinli kardeşlerine destek için yürüyüş yaptı. Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin düzenlediği "Büyük adımlar çocuk yürüyüşü" için öğlen namazı sonrası İskenderpaşa cami önünden Meydan Parkı alanına kadar yürüyen çocuklar, ellerinde 'Çocuklar okula Gazze umuda', 'Çocuklar terörist değildir', Filistin'de iyilik kötüleri yenecek', Kalbimiz Filistin'le akıyor', 'Çocuk tatillerine sesiz kalma', 'Bu silahlar oyuncak değil', 'Gazze'de çocuklar oyun oynasın' sloganları attı. Tekbir ve salavatlar eşliğinde alana ulaşan çocuklar, Kuran-ı kerimin okunmasının ardından şiir okuyup, duygularını ifade etti.12 yaşındaki Mehmet Akif Alagöz, "Savaşlar ve zorluklar insanları bir araya getirir, bu karanlık günlerin sonunda güneş tekrar doğar. Türkiye'den sizler için söz veriyoruz. Derslerimizde başarılı olacağız ve sizler için güzel mesleklere sahip olacağız. Doktor olup yaraları iyileştireceğiz, yazar olup dünyaya hikayeni anlatacağız, asker olup seni kurtarmaya geleceğiz" diye konuştu. Diyarbakır'da da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden akranları için yürüyüş gerçekleştirdi. YediHilal Derneği Diyarbakır Şubesi öncülüğünde düzenlenen "Büyük Adımlar Filistin Çocuk Yürüyüşü" için çocuklar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Külliyesi bahçesinde bir araya geldi."Biz büyüdükçe Kudüs özgürleşecek" ve "Kötülüğe karşı büyük adımlar" yazılı pankart açan çocuklar ebeveynleri gözetiminde Elazığ Caddesi güzergahından Dağkapı Meydanı'na kadar yürüdü. Çocuklar sık sık "Gazzeli çocuklar oyun oynasın" sloganı attı.