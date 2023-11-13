Jandarma’dan üst üstte operasyon: 255 terör örgütü mensubu yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Başkanlığı (TEM), terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında operasyonlar düzenledi.



PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkâri, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 41 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik Antalya, Çankırı, Edirne, Hatay, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Niğde, Samsun ve Yozgat İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 19 şüpheli yakalandı.

FETÖ ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ'ye yönelik; Afyonkarahisar, Bartın, Bursa, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 40 şüpheli gözaltına alındı.

TERÖRİZMİN FİNANSMANI DARBE

Terörizmin finansmanına yönelik; Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı. Sol terör örgütlerine yönelik; Aydın, İstanbul, Şanlıurfa ve 42 İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonlarda, "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 131 şüpheli gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ÖVGÜ

Adıyaman, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Karabük, Karaman, Konya, Manisa, Muş, Sakarya, Sivas, Şırnak, Tunceli, Tunceli ve Yozgat İl Jandarma Komutanlıklarınca; "Sosyal Medya Hesapları" üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 38 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.