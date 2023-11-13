Yüksek yargıda yetki tartışması! Adalet Bakanı Tunç: Görüş farklılıklarını başka noktaya çekmeye gerek yok

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan tartışmaya da değinen Tunç, Yargıtay ve AYM arasında görüş farklılıkları var. Görüş farklılıklarını başka noktaya çekmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

14. maddede belirtilen terör suçları kapsam dışında mıdır değil midir. Yargıtay dışındadır diyor. AYM farklı uygulaması nedeniyle yorum yoluyla tartışılır hale geldi. İki farklı görüş var. CHP'nin yeni seçilen genel başkanı ile komisyonlarda çalıştık. Askerliğimizi de beraber yaptık. Yakışıksız ifadeleri var. Bunlar sorumsuzca yapılan ifadeler. Yorumlarına katılmıyoruz. Darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi çok iyi biliyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasına kimin kontrollü darbe dediğini iyi bilir. İki yüksek mahkeme arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik hususlar TBMM yetkisindeki hususlar. Bunlar konuşularak çözülecek hususlar. Tartışılır ve net çözüm bulunur.