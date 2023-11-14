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Giriş Tarihi: 14.11.2023

Duyarlılığın artması insanlık için umut verici

Duyarlılığın artması insanlık için umut verici
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Antalya'da düzenlenen 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu: Filistin'de zulümle abad olunamayacağını zalimler de görecektir. Zalimler yaptıklarının hesabını hem bu dünyada hem de ahirette mutlaka verecektir zalimler. Bugün Filistin meselesi hakkında bütün dünyada bir duyarlılık olduğunu görüyoruz. Zulmün ve haksızlığın karşısında seslerini yükselten insanların sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu durum, elbette insanlığın geleceği açısından umut vericidir. AA
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Duyarlılığın artması insanlık için umut verici
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