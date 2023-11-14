İslam Ekonomisi Akademisyenleri: Katliamı destekleyenleri boykot dini bir vecibedir

İsrail'in Gazzelilere uyguladığı pogrom dünyanın hemen her yerinde kitlesel eylemlerle protesto ediliyor. İsrail'i durmak bilmeyen katliamları karşısında bir şeyler yapmak ihtiyacı hisseden duyarlı kimseler ise İsrail ürünlerine ve İsrail'e destek veren markalara karşı boykot uygulayarak tepkisini göstermeye çalışıyor. Türkiye'de de İsrail'e yönelik boykot kararları her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Son olarak Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Enstitüsü Öğretim Üyeleri, boykotun haklılığı ve meşruluğuna dair önemli bir bildiri yayımladı. Akademisyenlerin yayınladığı bildiride, İsrail'in Gazze'de temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuk ve savaş hukuku kurallarını çiğneyerek ayrım gözetmeksizin çocuk, kadın, yaşlı, engelli demeden masum sivillere yaptığı soykırım reddedilerek şiddetle kınandı.

ZALİM İLE MÜCADELE İSLAMİ BİR SORUMLULUKTUR

İsrail'in insanlık suçunun bir an önce durdurulması ve sorumluların cezalandırılması için uluslararası toplumu göreve çağıran akademisyenler, "Müslüman kardeşlerimizi de insanlığa karşı mütemadiyen suç işleyen devlet, örgüt, kurum ve kişilere karşı daha etkili tavır almaya davet ediyoruz" dedi. Bildiride, Hz. Peygamber'in "Kim bir kötülük görürse, onu eliyle düzeltsin. Şayet eliyle düzeltmeye gücü yetmezse, diliyle düzeltsin. Diliyle düzeltmeye de gücü yetmezse kalbiyle onu reddetsin. Bu sonuncusu imanın en zayıf derecesidir" hadisi şerifi hatırlatılarak" zalim ile mücadele etmenin İslami ve insani bir görev olduğuna değinildi.

BOYKOT İNSANİ VE DİNİ BİR SORUMLULUKTUR

Akademisyenlerin yayınladığı bildiride, İsrail'e arka çıkan markalara yönelik boykot kararının meşruluğunu şu sözlerle ifade edildi: "Diğer insanları seçilmişlik ideolojisiyle kendilerinin hizmetkârı olarak görüp soykırımı meşrulaştıran Siyonist İsrail menşeli ürünlerin yanı sıra o devletin insanlığa karşı işlediği suçları görmezden gelen, hatta eylem ve açıklamalarıyla adeta özendiren ve özelde Gazze, genelde ise Filistin topraklarındaki insanlık dışı saldırılarını açıkça destekleyen şirketlerin ve markaların boykot edilmesi her bir Müslüman için dini bir vecibedir. İslam hukukçuları, ilgili bir çok ayeti, Hz. Peygamber'in uygulamalarını ve İslam'ın temel ilkelerini dikkate alarak, savaş halindeki ülkelerle onları güçlendirecek ticari ilişki kurmanın haramlığını, Müslümanlara düşmanlık edenleri zayıflatmak için günümüz diliyle ekonomik boykot uygulamanın gerekliliğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıkça belirtmişlerdir."

BOYKOTA KATILMAK İNSANİ VE DİNİ BİR SORUMLULUKTUR

Bildiride ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Ekonomik boykot, zalimlerin düşmanca eylemlerini reddetmek ve engelleyebilmek amacıyla iktisadi baskı uygulamak üzere onlarla her türlü ticari ilişkinin kesilmesidir. Unutulmamalıdır ki boykot, insanlığa karşı suç işleyenlerle, İslam ve Müslümanlara düşman olanlarla mücadelenin ve haksızlıklarını gidermenin, mazlum mağdurların dertleriyle dertlenmenin etkili bir türüdür. Bugün Gazze'de uygulanan da budur ve zalimlerle fiilen mücadele edecek ve zulümlerini engelleyebilecek başka yol bulamayanların en azından ellerinden geldiğince boykota katılmaları insani ve dini bir sorumluluktur."