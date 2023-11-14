Terör örgütlerıne darbe: 255 gözaltı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Başkanlığının (TEM); PKK, DEAŞ,FETÖ ve sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında düzenlediği operasyonlarda toplam 255 terör şüphelisi yakalandı. Terör örgütü PKK'ya yönelik 21 ilde 41, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 ilde 19, FETÖ'ye yönelik 20 ilde 40, terörizmin finansmanına yönelik 5 ilde 24, sol terör örgütlerine yönelik 45 ilde 131 şüpheli "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan gözaltına alındı. Öte yandan 21 ilde sosyal medya üzerinden terör örgütlerini övdüğü tespit edilen 38 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.