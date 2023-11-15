AFİD’in sözde genel emirinin kardeşi Konya’da gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Anadolu Federe İslam Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği (İCCB/AFİD/SOFU) 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 23 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kenan Sel'in (43) Konya'da izine ulaşan ekipler harekete geçti. Sözde örgütün genel emiri İbrahim Sel'in kardeşi olduğu ve örgüt içerisinde yönetici konumda birçok görev aldığı tespit edilen Sel'in kaldığı adres tespit edilerek operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreste Sel gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda10 adet sim kart, 4 adet sd kart, 2 adet flash bellek, 25 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pala, 1 adet sözde örgüt bayrağı ele geçirildi.

FETÖCÜLER İNLERİNDE YAKALANDI

Terör ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fazıl Üçer'in (58) merkez Meram ilçesinde saklandığını belirledi. Üçer'de saklandığı evinde gözaltına alındı. 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Sıddık Güneş'te (53) merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Her 3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.