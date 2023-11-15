Nobel'e 5 kez aday gösterilen Filistinli Dr. İzzeldin Abuelaish, İsrail'in 2019'daki saldırılarında 3 kızını kaybetmesinin ardından 7 Ekim'den bu yana da 22 akrabasını kaybettiğini açıkladı. Bir İngiliz kanalına konuşan Dr. Abuelaish, Gazze'de öldürülen akrabalarının fotoğraflarını tek tek göstererek, "İnsanlığa olan inancımı kaybettim çünkü dünya olup biteni izliyor.Bunlar 7 Ekim'den bu yana benim ailemden öldürülenler. Mühendis, doktor, fizyoterapist yeğenlerim. Yeğenim bile kızına benim kızımın adını yani Aya ismini koymuştu. Aya da öldürüldü. Hepsi öldü. Onlar insandı, adları varı. Yüzleri vardı. Filistinliler sayı değil, insan" dedi. SABAH