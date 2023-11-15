İsrail işgalci olduğu topraklardan çekilmeli

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı soykırıma, Amerika ile birlikte Avrupa'nın pek çok devleti arka çıkarken halklar ise tepkilerini koymaktan geri durmuyor. İsrail barbarlığı karşısında İsrail ve yandaşlarına yönelik protestolar ve İsrail'i destekleyen markalara yönelik boykot uygulamaları gün geçtikçe büyüyor. Gazze'de yaşanan insanlık ayıbına karşı Türkiye'de de pek çok kesim tepkisini yüksek sesle dile getiriyor. Türk Akademik dünyası da İsrail'in soykırım savaşına sessiz kalmadı. Ortak kaleme aldıkları bir bildiri ile İsrail'in işgalini ve katliamlarını kınayan akademisyenler her ferdi gücü nispetinde sorumluluk almaya davet ederek sorunun çözülmesi için kendi ihtisas alanlarında katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

BU TABLO İNSAN OLDUĞUNU SÖYLEYEN HERKES İÇİN KAHREDİCİ

Akademisyenlerin yayınladığı bildiride şu ifadeler kullanıldı: "Özellikle 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivillere yönelik gerçekleştirildiği açıkça görülen ağır bombardıman sonucunda; çoğunluğu kadın, çocuk, yaşlı, engelli, hasta ve yaralı olmak üzere şimdiye dek 10.000'i aşkın sivil hayatını kaybetmiştir. UNICEF yetkililerinin beyanlarına göre her gün 400'den fazla çocuğun katledildiği bir sürece girilmiştir. Ayrıca 1400'e yakın çocuk da kayıp durumdadır. Bu süreçte Gazze dışındaki bölgelerden sürekli rapor edilen hukuksuz tutuklama, yerinden etme ve kötü muameleler hiç hesaba katılmadan; bütün siyasi ve hukuki mülahâzalardan da âzâde şekilde sadece çocuk ve sivil kayıpların oluşturduğu tablo dahi insan olduğunu iddia eden herkes için kahredici niteliktedir. İsrail, işgal ettiği veya abluka altında tuttuğu topraklarda; babalarını katlettiği çocukların büyüyüp gösterdikleri direnişle karşılaşınca bu kez çocukları katletme yoluna gitmiş görünmektedir."

KATLİAMLARA SESSİZ KALANLAR KIBRIS HAREKÂTINA SALDIRMIŞTIR

Bildiride, uluslararası kuruluşların sorunların çözümü noktasında başarısız oldukları ise şu şekilde dile getirildi: "Uluslararası barış ve güvenliğin korunması kaygısı ve iddiasını taşıyan Birleşmiş Milletler Sistemi'nin kuruluşundan bu yana uluslararası toplum gerek söz konusu iddia bakımından gerek insanlığa karşı gerçekleşen eylemleri durdurmak bakımından çoğu kez maalesef sınıfta kalmıştır. Dünya kamuoyu, savaşların tabiatı gereği gerçekleşen askeri zayiat ve fiziksel tahribat bir yana dursun; başta çocuklar olmak üzere sivil halkların yaşadığı kıyım ve yıkımlara birçok örnekte seyirci kalmıştır. Bosna'da, Ruanda'da, Kongo'da, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Hocalı'da ve daha birçok bölgede yaşanan soykırıma, etnik temizliğe ve insanlığa karşı suça göz yumulmuş, acı bilançoya engel olunamamıştır. Böyle bir tarihsel gerçeklikte, yaşananlara seyirci kalmamak adına Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı gibi yüz akı bir örneğin ise meşruiyeti, uluslararası politik kaygılarla saldırıya uğramıştır.

AMA HAMAS DİYE BAŞLAYAN CÜMLELER ANLAMINI YİTİRMİŞTİR

"Gelinen noktada "ama Hamas" ile başlayan cümleler anlamını yitirmiş; "bu akıl almaz kıyım böyle devam edemez, bir yerde bitmeli" denildikçe her geçen gün daha da yükselen bir gaddarlık gösterisiyle karşılaşılmıştır. Medya devleri ve küresel çok uluslu şirketler ise bu soykırım girişimini aklama ve hatta destekleme yarışına girmiştir."

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ

İsrail'in saldırılarının kınandığı bildiride akademisyenlerin göreve hazır oldukları şu sözlere ifade edildi: "Biz, Türk Akademisi olarak; öncelikle terör devleti yakıştırmasının hakkını vermekte olan İsrail'i, tarifi mümkün olmayan hislerle kınıyoruz. İşlemekte oldukları fiillere hemen şimdi son vermeleri ve işgalci oldukları topraklardan çekilmeleri çağrısında bulunuyoruz. Başta devlet kurumlarımız olmak üzere dünyadaki bütün kurum ve kuruluşlar tarafından talep edildiği takdirde, mevcut sorunun kalıcı çözümü adına ihtisas alanlarımız nispetince katkı sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Son olarak; tarihin haysiyet ve şeref bâbında mahkûm ettiklerinden olmamak adına her bir ferdi yetki, kabiliyet ve imkânları dâhilinde sorumluluk almaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz."