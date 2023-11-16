AK Parti yerel seçimler için adaylarını belirliyor: Hedef büyükşehirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AK Parti'de yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının belirlenmesi çalışmalar sürüyor. AK Parti, il, ilçe, büyükşehir belediye başkanlarının tümü ile ilgili memnuniyet anketleri düzenledi. 10 anket yaptırılan iller de bulunuyor. Bu yöntemle mevcut belediye başkanlarına halkın bakışı, memnun olup olmadıkları tespit ediliyor. Ayrıca o yörede öne çıkan yeni isimler olup olmadığı da belirlenmeye çalışılıyor.150 bin teşkilat mensubunun katılımı ile temayül yoklaması yapılacak. Burada partililere "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz" diye sorulacak. Böylece teşkilatların mevcut başkan ve yeni adaylar ile ilgili görüşmeleri alınmış olacak.Türkiye genelinde AK Parti teşkilatları kanaat önderleri, STK'ların görüşlerini de alıyor. O bölgede öne çıkan isimler tespit edilmeye çalışılıyor. Aynı zamanda milletvekilleri ile de görüşülüyor.Tüm bunlar bir havuzda toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu verileri de dikkate alarak belediye başkan adaylarını belirleyecek.İstanbul'un ilçeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde çok sayıda üç dönemlik belediye başkanı bulunuyor. Bunların büyük bölümünün değiştirilmesi bekleniyor.