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Giriş Tarihi: 16.11.2023

Bin 222 düzensiz göçmen yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bin 222 düzensiz göçmen yakalandı
Türkiye genelinde güvenlik birimleri tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 62 operasyonda, 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 63'ü tutuklanırken operasyonlarda bin 222 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" şeklinde açıklamada bulundu.
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Bin 222 düzensiz göçmen yakalandı
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