Su zammına seçim ayarı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mart 2019'da göreve başladıktan sonra suya peş peşe zam yaptı. Mart 2022 ile Temmuz 2023 arasındaki zamları ise TÜİK'in her ay açıkladığı ÜFE'ye bağlayarak, 16 ayda 16 zamla, alanında kırılması güç bir rekora imza attı. Öyle ki, Soyer göreve başladığında metreküpü KDV hariç 4 lira 81 kuruş olan su, Temmuz 2023'te yapılan yüzde 43.47'lik son zamla, yaklaşık yüzde 300 artarak, 20 lira 8 kuruşa yükseldi.Soyer, seçim öncesi vatandaşa şirin gözükmek için ise 2024 başında yapılması öngörülen zammı yüzde 15 ile sınırladı. Vatandaşın tepkisini çekmemek için de normalde 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi öngörülen zam, Aralık ayına çekildi. Eğer öneri genel kurulda kabul görürse 1 Aralık'tan itibaren konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde suyun tonu KDV hariç 23 lira 92 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde 29 lira 52 kuruşa, 21 metreküp ve üstü tüketimlerde ise 55 lira 28 kuruşa yükselecek.