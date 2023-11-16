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Giriş Tarihi: 16.11.2023 11:01

Terör örgütlerine şafak operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

Mersin'de terör örgütü DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C'ye yapılan operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bekir COŞKUN
Terör örgütlerine şafak operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, terör örgütü DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve toplantı yürüyüşlerine katılan, elaman temin etmeye yönelik faaliyet içerisinde bulunan, yurtdışında bulunan terör kamplarına giderek örgüt mensuplarına moral ve motivasyon amaçlı destek veren 4 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik drone ve Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği toplam 70 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde, 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

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Terör örgütlerine şafak operasyonu: 4 şüpheli gözaltında
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