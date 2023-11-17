Demirtaş, attığı iftiradan eleştiri diye çark etti

ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütüne karşı kimyasal silah kullandığı iftirasını atmıştı. Bu nedenle hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan iddianame hazırlandı. Hakkında 2 yıl hapis cezası talep edilen Demirtaş'ın ifadesinde, cezaevinde olduğu için yalnızca aldığı şifai bilgiler üzerinden kendi görüşünü paylaştığını ileri sürdüğü öğrenildi. Demirtaşı'ın şunları kaydettiği öğrenildi: "Kesin olarak kimyasal silah kullandığını iddia ve ima etmedim. Sadece bağımsız heyetlerce araştırılmasının doğru olacağının altını çizdim. Devletler ve ona bağlı kurumlar kutsal değildir, eleştirilebilir veya kimyasal silahlar kullanıldığı yönünde isnatlarda bulunulabilir. Bunlar ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir." İddianamede, ifade özgürlüğü hakkının mutlak bir hak olmayıp, bu hakkın kişilere, suç içerikli açıklama yapma, devleti ve devletin kurumlarını aşağılayıcı nitelikte beyanda bulunma hakkı vermediğine dikkat çekildi.