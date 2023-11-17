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Giriş Tarihi: 17.11.2023

Erdoğan’dan Gazze diplomasisi: Bugün Scholz’la bir araya gelecek

BETÜL USTA BETÜL USTA
Erdoğan’dan Gazze diplomasisi: Bugün Scholz’la bir araya gelecek
İsrail'in Filistin'e yönelik zulmünü durdurmak için telefon diplomasisi ve yüz yüze görüşmeler yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda Almanya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bugün yapılacak olan ziyaret Berlin başta olmak üzere Avrupa siyasetinin gündemine otururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz arasındaki görüşmenin geniş kapsamlı olması bekleniyor. Erdoğan-Scholz görüşmesinin ilerleyeceği iki ana gündem maddesini Gazze'deki durum ve Türkiye-AB ilişkileri olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şansölye Scholz'a Gazze konusunda acil ateşkes ilan edilmesi, insani yardımların kesintisiz sevkinin sağlanması ve savaş suçlarının araştırılması hususlarını vurgulaması; Türkiye-AB ilişkileri ekseninde de Avrupa Birliği'nin çifte standardı bırakması, terörle mücadelede etkili işbirliği yapılması, vize muafiyeti ve kolaylaştırıcılık ile Gümrük Birliği'nin güncellemesi başlıklarında mesajlar vermesi bekleniyor.
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Erdoğan’dan Gazze diplomasisi: Bugün Scholz’la bir araya gelecek
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