Haberler Gündem Haberleri Hamas tüneli dedikleri yer İsveç’teki turistik tünel çıktı
Giriş Tarihi: 17.11.2023

Hamas tüneli dedikleri yer İsveç’teki turistik tünel çıktı

Hamas tüneli dedikleri yer İsveç’teki turistik tünel çıktı
İsrail, İsrailli gazeteci Eddie Cohen aracılığıyla paylaştığı videoda ise, Şifa Hastanesi altında bir tünel olduğu ve tünelin Hamas tarafından kullanıldığını ileri sürdü. Ancak görüntülerdeki tünelin, İsveç'in Skipsholmen adasında II. Dünya Savaşı'ndan kalma, turistik olarak ziyaret edilen tarihi askeri bir tünel olduğu ortaya çıktı. İsrailli bir yayın organı ise, Hamas'ın ana karargâhı olduğunu öne sürdüğü Şifa Hastanesi'ndeki "İşte tünel. En altta çelik bir kapı var" diyerek asansör boşluğunu tünel olarak gösterdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamas tüneli dedikleri yer İsveç’teki turistik tünel çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA