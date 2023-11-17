Hamas tüneli dedikleri yer İsveç’teki turistik tünel çıktı

İsrail, İsrailli gazeteci Eddie Cohen aracılığıyla paylaştığı videoda ise, Şifa Hastanesi altında bir tünel olduğu ve tünelin Hamas tarafından kullanıldığını ileri sürdü. Ancak görüntülerdeki tünelin, İsveç'in Skipsholmen adasında II. Dünya Savaşı'ndan kalma, turistik olarak ziyaret edilen tarihi askeri bir tünel olduğu ortaya çıktı. İsrailli bir yayın organı ise, Hamas'ın ana karargâhı olduğunu öne sürdüğü Şifa Hastanesi'ndeki "İşte tünel. En altta çelik bir kapı var" diyerek asansör boşluğunu tünel olarak gösterdi.