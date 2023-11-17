Hezeyanları, hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin, "Eli kanlı Netanyahu'nun ve Cohen'in, Cumhurbaşkanımızı hedef alan hezeyanları, bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir" dedi. ANKARA