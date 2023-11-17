Yaşananlar savaş suçudur

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin yaptığı sunumda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin şunları söyledi: "Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu şekilde uluslararası hukukun ihlal edilmesi, hastaneler, okullar ve kutsal mekânlar, mülteci kampları ile daha da vahimi çocuk ve kadınların katledilmesi ve olayın vahşet boyutuna dönüşmesi savaş suçudur ve asla kabul edilemez."