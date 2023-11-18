Kanser hastalarını getirdik sırada bebekler var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'de ölüm kalım savaşı veren kanser hastalarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye naklinin nefes kesen öyküsünü SABAH'a anlattı. Başkan Erdoğan'ın Filistinli hastaları ziyaretinde yanında olan Bakan Koca, yaşanan duygusal anları şöyle özetledi: Cumhurbaşkanımızı görünce gözyaşlarına hakim olamadılar. İçlerinden biri dua ederken aynı zamanda şöyle seslendi: 'Sen Recepsin, sen Tayyipsin, sen mazlumların sahibisin. Gazze'yi ancak siz kurtarırsınız. İyi ki Türkiye var. İyi ki Türkiye'nin Erdoğan gibi bir lideri var.'Bakan Koca, hastaların Türkiye'ye getirilmesi aşamasında Mısır ile yapılan koordinasyonu da detaylarıyla anlattı:14 Kasım'da Mısırlı mevkidaşım ile görüştüm. Gazze'deki kanser hastalarının Refah Kapısı üzerinden Mısır'a geçmeleri üzerinde mutabık kaldık. Mısır'ın hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye oldu. Tabii Mısır tarafı, güvenlik nedenleri ile İsrail Sağlık Bakanı ile koordinasyon kurulmasını da önerdi. Önce Mısır'ın Başkenti Kahire'de Sn. Bakan Gaffar ile bir araya geldik.Gazzeli hastaların tedavi gördüğü iki farklı hastaneyi ziyaret ettik. Daha sonra Refah Kapısı'na yakın bölgede bulunan El Ariş kentine geçtik. Uluslararası sağlık diplomasisi ve günler öncesinden sahaya gönderdiğimiz sağlık ekibimizle birlikte devletimizin ilgili birimlerinin çalışmaları sonucunda mesafe aldık. 27 hasta ile 13 refakatçinin Cumhurbaşkanlığımıza ve Millî Savunma Bakanlığımıza ait uçaklarla Türkiye'ye getirilmesiyle ilk adımı attık.Hastaların güvenli tahliyesi için İsrail Sağlık Bakanı ile de yakın iletişim kurduk. İsrail tarafının olumlu yaklaşımı sonrası ilk aşamada kanser hastalarının bölgeden çıkarılmasını başardık. Önümüzdeki günlerde İsrail ve Mısır Sağlık bakanları ile yine görüşerek bebeklerin ve hastaların tedavisi için Türkiye'ye getirilmesi girişimlerimizi sürdüreceğiz.